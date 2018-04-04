Скандал с Cambridge Analytica поразил 87 млн пользователей Facebook

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Среда, 4 апреля 2018, 22:29

В Facebook заявили, что скандал вокруг утечки данных задел как минимум 87 миллионов пользователей соцсети, хотя ранее говорили о 50 миллионах.

Об этом говорится в блоге главы отдела технологий Facebook Майка Шропфера.

"В целом, мы считаем, что информацию 87 миллионов пользователей Facebook (в основном в США), возможно, неправильно поделились с Cambridge Analtica", - написал он.

По информации BBC, около миллиона из общего количества этих пользователей являются британцами.

Ранее сообщалось, что Cambridge Analytica обвинили в использовании данных более 50 миллионов пользователей Facebook без их ведома. В частности, эти данные были использованы во время избирательной кампании Дональда Трампа.

Также изучается, не причастна ли Cambridge Analytica к кампании за выход Великобритании из состава Европейского Союза.

23 марта исполняющий обязанности гендиректора Cambridge Analytica Александр Тайлер заявил, что совет компании начал расследование прошлых действий SCL Elections. "Мы не похожи на политически мотивированную и неэтичную компанию, какой некоторые пытались изобразить", – заявил он.

Украинская правда
Темы: facebook скандал
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