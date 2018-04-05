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"Укроборонпром" начал серийное производство боевых машин "Атлет"

Четверг, 5 апреля 2018, 03:23

Госпредприятие "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова", которое входит в состав ГК "Укрборонпром", начало серийное производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) "Атлет".

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома" в Facebook.

"Разработанная специалистами "ХКБМ" машина предназначена для технического обеспечения танковых подразделений. "Атлет" позволяет проводить эвакуационные операции и ремонт техники в полевых условиях", - говорится в заявлении.

"Для выполнения этих задач "Атлет" оборудован крановой установкой грузоподъемностью до 25 т, которая позволяет проводить замену основных узлов и агрегатов танка, включая башню и двигатель.

Для эвакуации боевых машин "Атлет" оборудован лебедкой с максимальной силой до 250 кН, которой достаточно для извлечения основных боевых танков. А специальное оборудование позволяет проводить буксировки техники на скорости до 25 км/час", - заявили в концерне.

"1000-сильный двигатель позволяет развивать "Атлету", который 46 т, скорость до 70 км/час. Также БРЭМ может перевозить до 1,5 т груза. Он оснащен сварочным аппаратом и другим оборудованием, которое позволяет проводить широкий комплекс работ по восстановлению боеспособности бронетехники непосредственно в полевых условиях ", - подчеркнули в "Укроборонпроме".

 

 "Эта боевая машина значительно усилит технические возможности ВСУ и обеспечит надлежащий уровень боеготовности танковых подразделений.

Кроме того, БРЭМ "Атлет" имеет большой экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности "ХКБМ" после выполнения предприятием государственного оборонного заказа", - говорится в заявлении.

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Темы: Укроборонпром
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