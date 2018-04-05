Из-за взрыва на полигоне пострадали трое нацгвардейцев
В Кривом Роге на полигоне во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих НГУ.
Об этом сообщает Твиттер Министерства внутренних дел.
Отмечается, что пострадавшие госпитализированы, по данному факту начата служебная проверка.
Как уточняет пресс-серктар Нацгвардии Вадим Голуб, 5 апреля около 8.45 на полигоне 17 танковой бригады Вооруженных сил Украины в ходе подготовки к проведению стрельб во время полевого выхода получили ранения три военнослужащих Национальной гвардии Украины.
По предварительной информации, военнослужащие Нацгвардии шли устанавливать мишени для стрельбы из снайперского оружия и на пути следования подорвались на неизвестном боеприпасе.
Стоит отметить, что на момент происшествия проходила подготовка к стрельбе, и военнослужащие, привлеченные к стрельбе, боеприпасы еще не получали.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение города Кривой Рог.
В настоящее время раненым нацгвардейцам предоставляется вся необходимая медицинская помощь, уверяет Голуб.
Об обстоятельствах происшествия сообщено военной прокуратуре Криворожского гарнизона. По данному факту проводится расследование.