Из-за взрыва на полигоне пострадали трое нацгвардейцев

В Кривом Роге на полигоне во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих НГУ.



Об этом сообщает Твиттер Министерства внутренних дел.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы, по данному факту начата служебная проверка.

Как уточняет пресс-серктар Нацгвардии Вадим Голуб, 5 апреля около 8.45 на полигоне 17 танковой бригады Вооруженных сил Украины в ходе подготовки к проведению стрельб во время полевого выхода получили ранения три военнослужащих Национальной гвардии Украины.

По предварительной информации, военнослужащие Нацгвардии шли устанавливать мишени для стрельбы из снайперского оружия и на пути следования подорвались на неизвестном боеприпасе.

Стоит отметить, что на момент происшествия проходила подготовка к стрельбе, и военнослужащие, привлеченные к стрельбе, боеприпасы еще не получали.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение города Кривой Рог.

В настоящее время раненым нацгвардейцам предоставляется вся необходимая медицинская помощь, уверяет Голуб.

Об обстоятельствах происшествия сообщено военной прокуратуре Криворожского гарнизона. По данному факту проводится расследование.