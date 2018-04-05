Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко хочет широкополосный Интернет в каждое село

Четверг, 5 апреля 2018, 12:22
Порошенко хочет широкополосный Интернет в каждое село

Президент Петр Порошенко поручит Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, обеспечить интернетизацию сельской местности.

Об этом он сказал во время расширенного правительственного совещания по децентрализации в Виннице 5 апреля.

"Я подчеркиваю, что мы должны иметь широкополосный Интернет в каждом селе. Это будет соответствующее мое поручение соответствующему регулятору услуг связи, операторам мобильной связи, местным советам. Чтобы в каждом сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской медицины был высококачественный Интернет", – сказал глава государства.

По его словам, 14 миллионов украинцев живут в сельской местности.

"Всю жизнь.. То у них паспорта забирали или не выдавали, то голодомором морили, то перекладывали на них основное бремя государства...", - отметил Порошенко.

На сегодняшний день, по словам президента, стоит задача обеспечить доступ сельского населения к качественным медицинским услугам через телемедицину.

Читайте также: "Что такое телемедицина, которую пообещал президент. Объясняет Минздрав"

Президент Петр Порошенко ранее рассказывал, что по его поручению разработана программа развития сельской медицины, поскольку в сельской местности проживает 33% украинцев.

Читайте больше: "Готова ли Украина к телемедицине. О чем свидетельствует опыт ЕС"

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: интернетмедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
интернет
Ajax Systems, MacPaw и другие: резиденты Дія.City создали объединение для взаимодействия с госорганами
Google тестирует чат-бот, который будет отвечать на медицинские вопросы
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Последние новости
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
Все новости...
Реклама: