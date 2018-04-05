Порошенко хочет широкополосный Интернет в каждое село

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Четверг, 5 апреля 2018, 12:22

Президент Петр Порошенко поручит Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, обеспечить интернетизацию сельской местности.

Об этом он сказал во время расширенного правительственного совещания по децентрализации в Виннице 5 апреля.

"Я подчеркиваю, что мы должны иметь широкополосный Интернет в каждом селе. Это будет соответствующее мое поручение соответствующему регулятору услуг связи, операторам мобильной связи, местным советам. Чтобы в каждом сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской медицины был высококачественный Интернет", – сказал глава государства.

По его словам, 14 миллионов украинцев живут в сельской местности.

"Всю жизнь.. То у них паспорта забирали или не выдавали, то голодомором морили, то перекладывали на них основное бремя государства...", - отметил Порошенко.

На сегодняшний день, по словам президента, стоит задача обеспечить доступ сельского населения к качественным медицинским услугам через телемедицину.

Читайте также: "Что такое телемедицина, которую пообещал президент. Объясняет Минздрав"

Президент Петр Порошенко ранее рассказывал, что по его поручению разработана программа развития сельской медицины, поскольку в сельской местности проживает 33% украинцев.

Читайте больше: "Готова ли Украина к телемедицине. О чем свидетельствует опыт ЕС"

Валентина Романенко, УП
Темы: интернет медицина
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