Порошенко хочет широкополосный Интернет в каждое село

Президент Петр Порошенко поручит Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, обеспечить интернетизацию сельской местности.



Об этом он сказал во время расширенного правительственного совещания по децентрализации в Виннице 5 апреля.



"Я подчеркиваю, что мы должны иметь широкополосный Интернет в каждом селе. Это будет соответствующее мое поручение соответствующему регулятору услуг связи, операторам мобильной связи, местным советам. Чтобы в каждом сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской медицины был высококачественный Интернет", – сказал глава государства.



По его словам, 14 миллионов украинцев живут в сельской местности.



"Всю жизнь.. То у них паспорта забирали или не выдавали, то голодомором морили, то перекладывали на них основное бремя государства...", - отметил Порошенко.



На сегодняшний день, по словам президента, стоит задача обеспечить доступ сельского населения к качественным медицинским услугам через телемедицину.

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Президент Петр Порошенко ранее рассказывал, что по его поручению разработана программа развития сельской медицины, поскольку в сельской местности проживает 33% украинцев.

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