Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД будет работать по-новому: Рада приняла президентский закон о дипслужбе

Четверг, 5 апреля 2018, 15:56

Верховная Рада приняла президентский закон "О дипломатической службе" в новой редакции.

Проект №7322 во втором чтении и в целом поддержали 276 депутатов, сообщает "УНИАН"

Так, законом определяются должности дипломатической службы и работников, выполняющих функции по обслуживанию, а также категории дипломатических должностей и дипломатические ранги.

Предполагается, что поступление на дипслужбу осуществляется путем назначения гражданина Украины на должность дипломатической службы по результатам конкурса, кроме определенных данным законом случаев, когда назначение на дипломатические должности осуществляет президент.

Конкурс на занятие должности дипломатической службы проводится конкурсной комиссией МИД.

Отмечается, что впервые при назначении лица на должность дипслужбы устанавливается испытательный срок до 6 месяцев, который является обязательным.

При этом, лицам, которые назначаются президентом, испытание не устанавливается.

Министр иностранных дел вносит президенту представление о назначении чрезвычайного и полномочного посла Украины, чрезвычайного и полномочного посла Украины с резиденцией в Киеве, постоянного представителя Украины при международной организации, главы миссии Украины при международной организации и т.д.

Также к должностным лицам дипломатической службы с присвоением дипломатического ранга теперь будут относиться и граждане Украины, которые занимали или занимают должности в Совете Европы, его органах, Европейском суде по правам человека, Организации НАТО по поддержке и поставкам, а также должности в других публичных международных организациях или учреждениях, членом или участником которых является Украина и которые заключили соглашение, определяющее привилегии и иммунитеты.

Украинцам, которые занимали руководящие должности в международных инстанциях будет присваиваться дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Также вводится обязательная ротация дипломатов, которые не смогут отказаться поехать в в "менее престижное" посольство, а также обучение в профильных заведениях как в Украине, так и за ее пределами.

Вводится возможность дипломатической службы по контракту, повышается уровень социальной защиты дипломатов и членов их семей  и прочее.

Министр иностранный дел Павел Климкин поблагодарил депутатов за поддержку нового закона о дипслужбе, отметив, что теперь есть современный закон для современной европейской дипломатической службы и для защиты интересов Украины и ее граждан.

Закон вступает в силу через 6 месяцев после его публикации.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный для внеочередного рассмотрения законопроект "О дипломатической службе".

По его словам, законопроект повысит престижность дипслужбы и реформирует ее к современным европейским и мировым стандартам.

Украинская правда
Темы: МИДВерховная Радазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
МИД
Молдова высылает 45 человек из посольства РФ, штат сокращен почти на 60 человек
"Жесткие ответные меры": Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму
Польша вызовет посла России после бредней Путина о Сталине и польских землях
Последние новости
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
Все новости...
Реклама: