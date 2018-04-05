МИД будет работать по-новому: Рада приняла президентский закон о дипслужбе

Верховная Рада приняла президентский закон "О дипломатической службе" в новой редакции.

Проект №7322 во втором чтении и в целом поддержали 276 депутатов, сообщает "УНИАН"

Так, законом определяются должности дипломатической службы и работников, выполняющих функции по обслуживанию, а также категории дипломатических должностей и дипломатические ранги.

Предполагается, что поступление на дипслужбу осуществляется путем назначения гражданина Украины на должность дипломатической службы по результатам конкурса, кроме определенных данным законом случаев, когда назначение на дипломатические должности осуществляет президент.

Конкурс на занятие должности дипломатической службы проводится конкурсной комиссией МИД.

Отмечается, что впервые при назначении лица на должность дипслужбы устанавливается испытательный срок до 6 месяцев, который является обязательным.

При этом, лицам, которые назначаются президентом, испытание не устанавливается.

Министр иностранных дел вносит президенту представление о назначении чрезвычайного и полномочного посла Украины, чрезвычайного и полномочного посла Украины с резиденцией в Киеве, постоянного представителя Украины при международной организации, главы миссии Украины при международной организации и т.д.

Также к должностным лицам дипломатической службы с присвоением дипломатического ранга теперь будут относиться и граждане Украины, которые занимали или занимают должности в Совете Европы, его органах, Европейском суде по правам человека, Организации НАТО по поддержке и поставкам, а также должности в других публичных международных организациях или учреждениях, членом или участником которых является Украина и которые заключили соглашение, определяющее привилегии и иммунитеты.

Украинцам, которые занимали руководящие должности в международных инстанциях будет присваиваться дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Также вводится обязательная ротация дипломатов, которые не смогут отказаться поехать в в "менее престижное" посольство, а также обучение в профильных заведениях как в Украине, так и за ее пределами.

Вводится возможность дипломатической службы по контракту, повышается уровень социальной защиты дипломатов и членов их семей и прочее.

Министр иностранный дел Павел Климкин поблагодарил депутатов за поддержку нового закона о дипслужбе, отметив, что теперь есть современный закон для современной европейской дипломатической службы и для защиты интересов Украины и ее граждан.

Дякую народним депутатам за підтримку внесеного Президентом законопроекту про дипслужбу! Тепер маємо сучасний закон для сучасної європейської дипломатичної служби - для захисту інтересів України та її громадян! #новомузаконубути — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 5, 2018

Закон вступает в силу через 6 месяцев после его публикации.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный для внеочередного рассмотрения законопроект "О дипломатической службе".

По его словам, законопроект повысит престижность дипслужбы и реформирует ее к современным европейским и мировым стандартам.