Прокуратура больше не обвиняет Бубенчика в умышленном убийстве

Генеральная прокуратура рассмотрит целесообразность избрания меры пресечения активисту евромайдана Ивану Бубенчику в связи с вручением ему нового подозрения.



Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры в четверг.



"В связи с тем, что подозрение изменено, сегодня мы пригласили защиту И. Бубенчика для выполнения процессуальных действий. В зависимости от того, на сколько будет в том необходимость, будет ставиться вопрос в дальнейшем избрании меры пресечения", - сообщила заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская.



В сообщении указывается, что сейчас Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 и ч.1 ст. (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).



Как известно, Стрижевская заявила, что отозвала подозрение против Бубенчика, так как считает его неубедительным.



Бубенчики и его защитников вызвали на четверг на 17 часов в Главное следственное управление для вручения нового подозрения.



Ранее Бубенчику было предъявлено подозрение в том, что около с 7 до 8:00 утра 20 февраля 2014 на Майдане Независимости он совершил 3 прицельные выстрелы из охотничьего карабина "Сайга М3" (7,62x39).



В предыдущем подозрении ему инкриминировали убийства сотрудника правоохранительного органа, выполнявшего служебные обязанности, и военнослужащего, охранявшего общественный порядок, а также покушение на убийство военнослужащего, приобретение и ношение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1 , 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК).

Как известно, закон об амнистии участников Евромайдана предусматривает освобождение от наказания за действия, которые содержат признаки уголовных преступлений, предусмотренных, в частности, статьей 348.



О 263 и 115 статьях в законе не сказано.