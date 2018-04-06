Суд Бразилии разрешил арестовать экс-президента Лулу да Силву

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Пятница, 6 апреля 2018, 09:10

Бразильский судья Сержиу Мора выдал ордер на арест бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Об этом сообщает DW.COM.

Судья заявил, что "учитывая функцию, которую он ранее выполнял", 72-летний политик, приговоренный  к 12 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, имеет возможность добровольно прийти в полицию.

На это ему дали 24 часа, то есть до вечера 6 апреля.

Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 год. В годы его правления страна переживала экономический бум, правительство ввело программы борьбы с бедностью и на поддержку сельскохозяйственной реформы.

Бывший президент отрицает все обвинения и утверждает, что процесс против него ведется с целью помешать снова выдвигать свою кандидатуру на выборах в октябре 2018 года.

Отмечается, что Лула да Силва уверенно опережает своих потенциальных соперников на выборах и имеет поддержку около 36% голосов избирателей.

Бразилия переживает затяжной правительственный кризис в связи с масштабными антикоррупционными расследованиями. Они уже лишили президентского кресла преемницу да Силвы – Дилму Руссефф. Ей объявили импичмент в августе 2016 года. Также подозрения в коррупции выдвинуты и следующему главе государства Мишелю Темеру.

Темы: Бразилия суд коррупция
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