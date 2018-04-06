Суд Бразилии разрешил арестовать экс-президента Лулу да Силву

Бразильский судья Сержиу Мора выдал ордер на арест бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Об этом сообщает DW.COM.

Судья заявил, что "учитывая функцию, которую он ранее выполнял", 72-летний политик, приговоренный к 12 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, имеет возможность добровольно прийти в полицию.

На это ему дали 24 часа, то есть до вечера 6 апреля.

Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 год. В годы его правления страна переживала экономический бум, правительство ввело программы борьбы с бедностью и на поддержку сельскохозяйственной реформы.

Бывший президент отрицает все обвинения и утверждает, что процесс против него ведется с целью помешать снова выдвигать свою кандидатуру на выборах в октябре 2018 года.

Отмечается, что Лула да Силва уверенно опережает своих потенциальных соперников на выборах и имеет поддержку около 36% голосов избирателей.

Бразилия переживает затяжной правительственный кризис в связи с масштабными антикоррупционными расследованиями. Они уже лишили президентского кресла преемницу да Силвы – Дилму Руссефф. Ей объявили импичмент в августе 2016 года. Также подозрения в коррупции выдвинуты и следующему главе государства Мишелю Темеру.