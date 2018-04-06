Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поклонская и Ко предлагают позволить жителям оккупированного Донбасса работать в РФ без разрешений

Пятница, 6 апреля 2018, 09:54

В Госудуму России внесли законопроект, который разрешает обладателям паспортов террористических организаций ДНР и ЛНР устраиваться на работу в России без получения разрешения или патента.

Согласно сайту Госдумы, законопроект № 434992-7 находится на рассмотрении.

Его подготовили незаконно избранные депутаты от Крыма Дмитрий Белик, Андрей Козенко и Наталья Поклонская в соавторстве с другими парламентариями.

Документ предлагает внести изменения в статью 13 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", дополнив ее часть, которая регулирует право работодателя и заказчика работ привлекать иностранных работников при наличии разрешения на работу или патента.

При этом обладателей паспортов " ДНР" и "ЛНР" хотят приравнять к лицам, на которых этот порядок не распространяется, – к беженцам или получившим  временное убежище на территории РФ.

Согласно пояснительной записке, на оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и остановлены многие крупные предприятия, и значительное количество жителей данных территорий остались без работы.   

Также отмечается, что 18 февраля 2017 года президент России Владимир Путин признал в РФ документы и регистрационные знаки транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

"По состоянию на 25 января 2017 года паспорта граждан Донецкой и Луганской народных республик получили 259 974 человека (157 500 и 102 474 чел. соответственно)", - говорится в пояснительной записке.

Изменения в закон предполагают, что они вступят в силу с дня их официального опубликования.

Эта же группа депутатов внесла в Госдуму другой законопроект, позволяющий жителям оккупированных территорий Донбасса находиться в России все время, пока действует указ Путина о признании их паспортов "ДНР" и "ЛНР".

Темы: РосcиязаконодательствоДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
Россияне концентрируют основные усилия на 5 направлениях, за сутки 17 боестолкновений - Генштаб
ФГИ начинает продажу изъятых активов россиян: какую компанию приватизируют первой
Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого
Последние новости
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
Все новости...
Реклама: