Поклонская и Ко предлагают позволить жителям оккупированного Донбасса работать в РФ без разрешений

В Госудуму России внесли законопроект, который разрешает обладателям паспортов террористических организаций ДНР и ЛНР устраиваться на работу в России без получения разрешения или патента.

Согласно сайту Госдумы, законопроект № 434992-7 находится на рассмотрении.

Его подготовили незаконно избранные депутаты от Крыма Дмитрий Белик, Андрей Козенко и Наталья Поклонская в соавторстве с другими парламентариями.

Документ предлагает внести изменения в статью 13 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", дополнив ее часть, которая регулирует право работодателя и заказчика работ привлекать иностранных работников при наличии разрешения на работу или патента.

При этом обладателей паспортов " ДНР" и "ЛНР" хотят приравнять к лицам, на которых этот порядок не распространяется, – к беженцам или получившим временное убежище на территории РФ.

Согласно пояснительной записке, на оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и остановлены многие крупные предприятия, и значительное количество жителей данных территорий остались без работы.

Также отмечается, что 18 февраля 2017 года президент России Владимир Путин признал в РФ документы и регистрационные знаки транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

"По состоянию на 25 января 2017 года паспорта граждан Донецкой и Луганской народных республик получили 259 974 человека (157 500 и 102 474 чел. соответственно)", - говорится в пояснительной записке.

Изменения в закон предполагают, что они вступят в силу с дня их официального опубликования.

Эта же группа депутатов внесла в Госдуму другой законопроект, позволяющий жителям оккупированных территорий Донбасса находиться в России все время, пока действует указ Путина о признании их паспортов "ДНР" и "ЛНР".