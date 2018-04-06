Минфин рассказал, когда Украина существенно сократит госдолг

Кабинет министров планирует за два года сократить государственный долг Украины с 72% до 60% от ВВП.

Об этом сказал министр финансов Александр Данилюк во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Он отвечал на вопрос депутата от фракции "Самопомич" Романа Семенухи. Тот напомнил членам Кабмина, что, по его данным, с 2014 года Украина постоянно наращивает государственный долг. В 2014 он составлял около 1 триллиона гривен, а на 2018 его предельная граница установлена на уровне почти 2 триллиона.

Кроме того, отметил нардеп, в 2019 году Украина должна вернуть по внешним заимствованиям более 7 миллиардов долларов.

Он сообщил также, что, по данным НБУ, золотовалютные резервы при этом снижаются, прежде всего, из обслуживания внешнего долга.

Данилюк заверил, что работа по сокращению госдолга активно ведется.

"Если сравнить 2016 и 2017 годы, то уровень долговой нагрузки в Украине снизился с 81% до 72% от ВВП", - заявил он.

Министр сообщил, что бюджетная резолюция на следующий год предполагает дальнейшее сокращение дефицита бюджета до уровня 2,2%.

"Таким образом мы планируем сократить уровень долга до около 60% от ВВП к 2020 году", - отметил Данилюк.

Премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что огромный государственный долг накопила предыдущая власть, а нынешнее правительство пытается справиться с ним.

"Мы только в марте отдали 1,4 миллиарда долларов", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось, дефицит государственного бюджета в 2017 году составил 47,9 миллиарда гривен, или 1,6% от ВВП, в 2016 году – 70,3 млрд грн, или 2,9% ВВП, в 2015 – 45,2 млрд грн, или 2,3%, в 2014 – 78,1 млрд грн, или 4,9%.

Евгений Кизилов, УП