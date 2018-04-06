Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы

Суд в Южной Корее приговорил к 24 годам заключения и штрафу бывшую президента страны Пак Кын Хье, признав ее виновной во взяточничестве и злоупотреблении властью.



6 апреля суд решил, что дочь бывшего военного диктатора должна не только отбыть заключение, но и оплатить 18 млрд вон (16,9 млн долларов), сообщает Reuters.



Прокуроры просили для 66-летней обвиняемой 30-летнего заключения и штрафа в 118,5 млрд вон (около 112 млн долларов).



Суд решил, что Пак Кын Хье злоупотребляла президентской властью и вызвала массовый хаос, который спровоцировал беспрецедентный импичмент.



Суд признал, что подозреваемая сговорилась со своей подругой Чхве Сун-силь, чтобы фонды ее семьи получили от основных конгломератов, в том числе Samsung и Lotte, 23,1 млрд вон.



Судья отметил, что Пак Кын Хье не выказала раскаяния и пыталась переложить вину на Чхве и секретарей.



Пак, которая находится в тюрьме с 31 марта 2017 года после скандала 2016 года, опровергнет свою вину и не присутствовала в суде.



В конце августа 2017 года суд в Южной Корее приговорил к 5 годам лишения свободы фактического руководителя группы "Samsung" по обвинениям, связанным с коррупцией



49-летнего бизнесмена обвинили в предоставлении 36 млн долларов в качестве взносов в благотворительные фонды, которыми руководила Чхве Сун-силь, в обмен на политические выгоды.