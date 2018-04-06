У водителей-новичков будут отбирать права навсегда

Кабинет министров постановил не возвращать первый водительского удостоверения, в случае если тот совершил правонарушение и был лишен права управлять транспортным средством.



Соответствующее постановление КМУ обнародован на Правительственном портале.



Документом предусмотрено, что "возвращение водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишенным права на управление транспортными средствами, не осуществляется".



В ноябре 2017 было решено, что первое водительское удостоверение в Украине будут выдавать на два года.



Если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, водитель может получить постоянное удостоверение.