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У водителей-новичков будут отбирать права навсегда

Пятница, 6 апреля 2018, 14:59
У водителей-новичков будут отбирать права навсегда

Кабинет министров постановил не возвращать первое водительское удостоверение, в случае если водитель совершил правонарушение и был лишен права управлять транспортным средством.

Соответствующее постановление КМУ обнародовано на Правительственном портале.

Документом предусмотрено, что "возвращение водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишенным права на управление транспортными средствами, не осуществляется".

В ноябре 2017 было решено, что первое водительское удостоверение в Украине будут выдавать на два года.

Если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, водитель может получить постоянное удостоверение.

Украинская правда
Темы: автозаконодательствоКабинет министров
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