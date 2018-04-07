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В украинской армии может появиться новый род войск

Суббота, 7 апреля 2018, 02:54
В украинской армии может появиться новый род войск

В Вооруженных силах хотят создать отдельный род войск - медицинский, по примеру Бундесвера в Германии.

Об этом на брифинге Минобороны заявил начальник Главного военно-медицинского управления - начальник медицинской службы ВСУ Украины - полковник медицинской службы Игорь Хоменко, передает "Укринформ".

По его словам, за принцип реформирования взято медицинскую службу Вооруженных сил ФРГ - Бундесвера.

"Мы изучили большинство систем союзников, но на текущем этапе и на перспективу для нас наиболее короткий путь - это, действительно, система Бундесвера, которая была выбрана в сотрудничестве с иностранными советниками", - рассказал Хоменко.

"Украинская система не будет на 100 процентов копировать немецкую, но использует ее основные принципы: единый орган управления медицинским обеспечением, единая вертикаль подчинения, медики будут отвечать за медицинское обеспечение, от них отойдут несвойственные им функции", - отметил полковник.

Хоменко сообщил, что сейчас в Вооруженных силах более 20 тысяч медиков. Если будет создан отдельный род войск - медицинский, туда войдут около 25 тысяч военнослужащих.

Реформу медицинской службы ВСУ, в частности, создание отдельного рода войск, планируют провести до 2021 года.

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Темы: армияВооруженные силы
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