Прокуратура нашла в "Борисполе" нарушения на 47 миллионов

Прокуратура Киевской области выявила злоупотребления служебными лицами ГП "Международный аэропорт "Борисполь" при закупке работ на сумму более 47 млн ​​гривен.

Как сообщили в прокуратуре, аэропорт провел открытые торги по проведению строительных работ по реконструкции пассажирского терминала "D", в которых принимали участие 2 субъекта хозяйствования.

"Победителем торгов определено юридическое лицо, которое предоставило тендерное предложение, не отвечающее требованиям "Борисполя". Несмотря на то, что проведение строительных работ по реконструкции пассажирского терминала "D" относится к строительству объектов с повышенной опасностью, победителем тендера определено лицо, у которого отсутствует опыт выполнения строительных работ указанной сложности", - говорится в сообщении прокуратуры.

Однако тендерный комитет МА "Борисполь" в нарушение требований законодательства в сфере публичных закупок заключил договор на сумму более 47 млн ​​гривен.

"Такие действия должностных лиц тендерного комитета не соответствуют принципам осуществления публичных закупок и не имеют целью защиту экономических интересов государственного предприятия от неправомерных посягательств", - заявили в прокуратуре.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.