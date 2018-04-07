Боевик устроил стрельбу на блокпосту: ранения получила гражданская

На блок-посту "Оленевка" в результате стрельбы, которую вел боевик ОРДО, ранения получили гражданская.

Об этом 7 апреля сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"По информации местных жителей, 6 апреля в районе н.п. Новоазовск представители "МГБ" ОРДО задержали местных т.н. пограничников, которые были замешаны во взяточничестве и коррупционных схемах на пункте пропуска "Новоазовск". 7 апреля группа "МГБ" приехала на блок-пост "Оленевка" с целью "отработки" других представителей "правоохранителей", - сообщил Слободян.

Во время задержания одного из боевиков тот достал автомат и дал очередь, попав в женщину, которая ожидала транспорта на автобусной остановке на временно неподконтрольной Украине территории, отметил представитель ГПСУ.

Женщина получила огнестрельное ранение, ее состояние уточняется.

"Боевики пытаются подать данную ситуацию как обстрел со стороны ВСУ и таким образом дискредитировать украинских военных, скрыв собственное преступление. Однако учитывая удаленность блок-поста от позиций ВСУ понятно, что огонь велся именно представителями НВФ", - добавил Слободян.