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Наезд авто на толпу в Мюнстере: 3 погибших, 20 пострадавших

Суббота, 7 апреля 2018, 20:05
Наезд авто на толпу в Мюнстере: 3 погибших, 20 пострадавших

В результате наезда автомобиля в толпу людей в центре немецкого Мюнстера погибли четыре человека.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на информацию МВД Германии, пишет "Европейская правда".

Среди погибших - трое пешеходов, находившихся на улице, и водитель пикапа, который совершил наезд. Он покончил жизнь самоубийством, застрелившись в авто.

 

В результате наезда около 20 человек получили ранения, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии. Изначально сообщалось о 30 пострадавших, но затем полиция скорректировала данные

 

Полиция перекрыла центр города и просит людей избегать скопления. В то же время, правоохранители сообщили, что не ищут других подозреваемых.

Полиция также пока не квалифицирует произошедшее как теракт.

Позже министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль заявил, что погибших было трое: два человека погибли в результате наезда, а водитель застрелился внутри микроавтобуса непосредственно после совершенного нападения.

Он также сообщил, что за рулем грузового микроавтобуса находился гражданин Германии, сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на AFP.

Министр отметил, что на данный момент "ничто не указывает на какую-либо исламистскую основу" наезда на людей.

В то же время, Deutsche Welle со ссылкой на представителя полиции сообщает, что внутри автомобиля, который въехал в толпу людей в центре Мюнстера, был обнаружен подозрительный предмет.

В полиции также сообщили, что из-за найденного предмета перекрыта значительная часть центра города.

Правоохранители также через свой аккаунт в Twitter попросили избегать центра города и не распространять слухи.

Вместе с тем, представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что полиция Мюнстера пока не разглашает данных о погибших и пострадавших в результате наезда микроавтобуса.

"Консул поддерживает оперативную связь с полицией. Подробнее - после получения официальной информации", - написал он в Twitter.

Украинская правда
Темы: Германия
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