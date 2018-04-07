Наезд авто на толпу в Мюнстере: 4 погибших, 20 пострадавших

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Суббота, 7 апреля 2018, 20:05

В результате наезда автомобиля в толпу людей в центре немецкого Мюнстера погибли четыре человека.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на информацию МВД Германии, пишет "Европейская правда".

Среди погибших - трое пешеходов, находившихся на улице, и водитель пикапа, который совершил наезд. Он покончил жизнь самоубийством, застрелившись в авто.

 

В результате наезда около 20 человек получили ранения, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии. Изначально сообщалось о 30 пострадавших, но затем полиция скорректировала данные

 

Полиция перекрыла центр города и просит людей избегать скопления. В то же время, правоохранители сообщили, что не ищут других подозреваемых.

Полиция также пока не квалифицирует произошедшее как теракт.

В то же время, Deutsche Welle со ссылкой на представителя полиции сообщает, что внутри автомобиля, который въехал в толпу людей в центре Мюнстера, был обнаружен подозрительный предмет.

В полиции также сообщили, что из-за найденного предмета перекрыта значительная часть центра города.

Правоохранители также через свой аккаунт в Twitter попросили избегать центра города и не распространять слухи.

Вместе с тем, представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что полиция Мюнстера пока не разглашает данных о погибших и пострадавших в результате наезда микроавтобуса.

"Консул поддерживает оперативную связь с полицией. Подробнее - после получения официальной информации", - написал он в Twitter.

Украинская правда
Темы: Германия
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