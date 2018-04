В небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар

В небоскребе Trump Tower, принадлежащем президенту США Дональду Трампу, произошел пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщила пожарная служба Нью-Йорка в twitter.

Согласно сообщениям, пожар возник на 50 этаже здания.

#FDNY members are on scene of a 3-alarm fire at 721 5th Ave Manhattan. There are currently no injuries reported pic.twitter.com/PKuPZBu70E — FDNY (@FDNY) April 7, 2018

В первом сообщении о пожаре указано, что ему присвоен 3 уровень тривоги, однако в дальнейшем в сообщениях стали указывать 4 уровень.

В результате возгорания серьезно пострадал один человек, житель горевшей квартиры, он в критическом состоянии. Также сообщается, что 4 пожарных получили травмы, которые не представляют угрозу жизни.

#FDNY members remain on scene of a 4-alarm fire, 721 5th Ave in Manhattan. There is currently one serious injury to a civilian, and 3 non-life-threatening injuries to Firefighters, reported pic.twitter.com/c7qeOlDVcf — FDNY (@FDNY) April 7, 2018

"Это был очень трудный пожар. Как вы можете себе представить, квартира довольно большая, на 50 этаже. В остальной части здания было много дыма. 200 пожарных и медиков находятся на месте", - сообщила пожарная служба.

This was a very difficult fire. As you can imagine, the apartment is quite large, we are 50 stories up. The rest of the building had a considerable amount of smoke. 200 Firefighters and EMS members are on scene -#FDNY Commissioner Nigro gives update on 4th alarm, 721 5th Ave MN — FDNY (@FDNY) April 7, 2018

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию, сообщив, что пожар в здании был очень ограниченным и уже потушен. Он объяснил это тем, что здание хорошо построено. Трамп также поблагодарил пожарников за службу.