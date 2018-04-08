Сутки в АТО: 42 обстрела, один боец ​​ВСУ получил ранения

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Воскресенье, 8 апреля 2018, 07:31

В прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать "пасхальное перемирие" и осуществили 42 обстрела позиций украинских защитников. В результате вражеского огня один украинский воин получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор обстрелял укрепления ВСУ вблизи Каменки, Талаковки и Водяного.

Гранатометы и стрелковое оружие боевики применили по защитникам Авдеевки и Шахты "Бутовка", крупнокалиберные пулеметы - по защитникам Пищевика, противотанковый ракетный комплекс - в районе Талаковки, а неподалеку Широкиного, Славного и Павлополя - вели снайперский огонь.

Также под обстрелы из стрелкового оружия попали украинские укрепления в районе Славного, Павлополя, Красногоровки, Широкиного, Гнутового и Пищевика.

На луганском направлении из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов агрессор вел огонь по украинским опорным пунктам под Луганским. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Малинового.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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