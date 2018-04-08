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НАБУ начало расследовать строительство жилья "для военных" в Киеве

Воскресенье, 8 апреля 2018, 14:03
НАБУ начало расследовать строительство жилья для военных в Киеве

НАБУ подозревает командование Государственной специальной службы транспорта (ГССТ) и военной части 195 Центральной базы ГССТ в незаконных действиях при строительстве жилья для военнослужащих.

Как сообщают "Наші гроші", НАБУ открыло уголовное производство 14 марта после расследования программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Производство открыто по ч. 5 ст. 191 - растрата имущества путем злоупотребления служебным положением. Уголовный кодекс предусматривает наказание за это преступление в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

 

НАБУ расследует условия и выполнения инвестиционного соглашения, которое заключили часть 195 Центральной базы ГССТ и ООО "Фонд девелопмент групп" относительно строительства жилого комплекса для военнослужащих на ул. Магнитогорская, 5 в Деснянском районе Киева.

Здесь на 8 га, принадлежащих военным, построят 10 домов по 25 этажей. Целый квартал с паркингами, зоной барбекю, спортзалами. В общем появится 4455 квартир. Из них военные получат 150, то есть 3,3%. Хотя эксперты утверждают, что в этом районе военные должны были получить не менее 10%, отмечают "Наші гроші".

Министр обороны Степан Полторак уже поставил задачу пересмотреть невыгодную для военных соглашение.

Учредитель ООО "Фонд девелопмент групп" является "Омни трейдинг лтд" (Соединенное Королевство), а директор - Виктория Гречаная.

Она также оформлена в нескольких других строительных фирмах. В частности, одно из таких предприятий ООО "Фортабуд" по подобной схеме строит жилой комплекс "Чарівне місто" под эгидой госкорпорации "Укрбуд", президентом которого был нынешний нардеп из фракции "Воля народа" Максим Микитась.

Проектировщиком строительства на ул. Магнитогорская, 5 является "Укрбуд девелопмент". Микитась в декларации указывал, что является бенефициаром "Укрбуд девелопмент".

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУ
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