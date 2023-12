Журналист "Голоса Америки" Фатима Тлисова опубликовала в Twitter видео с российской техникой, которая, по ее словам, едет к границе с Украиной.

Она пояснила, что видео снято 7 апреля 2018 года в с. Петровка Ростовской области, возле границы Украины.

"Транспортные средства - это БМД, каждая из которых способна перевозить 3 членов экипажа и 5 десантников", - предположила Тлисова.

Russian tanks passing into #Ukraine - this video taken yesterday, April 7, in a village in Rostov region next to the border between the two countries. Locals say this was a second convoy. pic.twitter.com/2fNczgeWC2 — Fatima Tlis (@fatimatlis) April 8, 2018

По ее словам, местные жители сообщили, что на видео уже второй конвой.

Журналист отметила, что ей прислали это видео друзья тех, кто его снял.

Update: this video taken April 7, 2018 in the village of Petrovka in Rostov oblast (region) near the Ukraine border. The vehicles are battle BMDs each capable of carrying 3 crew and 5 airborne troops. There is no link, I’ve got it from a source who is a friend to this family https://t.co/EPF72njjz0 — Fatima Tlis (@fatimatlis) April 8, 2018

Вместе с тем, координатор портала журналистских расследований Bellingcat Эрик Толер сообщил, что видео было снято в 40 км от границы.

The original tweet with this Russian equipment video said that the BMP-3s were "tanks passing into #Ukraine", leading to a panic that this is a new Debaltseve. Geolocation shows the video was taken almost 40km from the border. The largest Russian base in the area is ~17km away. pic.twitter.com/uQecC3DGdV — Aric Toler (@AricToler) April 8, 2018

"Геолокация показывает, что видео было снято почти в 40 км от границы. Крупнейшая российская база в этом районе расположена на расстоянии около 17 км", - отметил Толер.

Позже он опубликовал выводы "Минского монитора" о том, что на видео изображены БМП-3, которые, вероятно, направляются на военный полигон в Кузьминке.

Там также упоминается еще одно видео от 2 апреля, размещенное в соцсети Вконтакте, на котором изображены БМП-3 в Ростовской области. В конце этого видео есть знак населенного пункта Большой Должик.

Earlier video in question, from 02.04.18 of BMP-3s, among other vehicles, in Rostov Oblast.

From https://t.co/PBy9nhkJOI pic.twitter.com/8CIlcZ6qoS — Michael Sheldon 谢尔顿 (@Michael1Sheldon) April 8, 2018

"Рассматривая эти видео от 2 и 8 апреля вместе и предполагая, что БМП-3 - те же, мы видим, что эти два видео снимали достаточно близко друг от друга. Кроме того, мы можем предположить, что существует траектория движения военного конвоя - крупнейший российский плацдарм у украинской границы, Кузьминский полигон", - говорится в тексте.

Там констатируется, что видео от 8 апреля снято не на границе, и изображенная на нем военная техника не входит в Украину.

"Техника скорее всего направляется туда, куда направляется большинство военной техники в этом районе - полигон в Кузьминке. Вместе с тем, Кузьминка не всегда является конечной остановкой для российской военной техники, поскольку мы видели массовые вторжения в Украину в 2014 и 2015 годах из этого района", - говорится в выводах.

Update 2: initially the source said “passing into Ukraine.” Further investigation shows, the convoys (allegedly two of them) traveling off the roads with their plates freshly painted in about 37 miles proximity to the Ukrainian border inside the Russian territory. https://t.co/EPF72njjz0 — Fatima Tlis (@fatimatlis) April 8, 2018

Около 8 вечера Фатима Тлисова уточнила, что сначала ее источник сказал, что техника "въезжает в Украину", однако дальнейшее расследование показало, что она движется по российской территории на расстоянии около 37 миль от границы Украины.