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В Британии снесут дом Скрипаля, а также паб и ресторан - СМИ

Понедельник, 9 апреля 2018, 11:36

Дом отравленного в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, а также паб и ресторан, которые он вместе с дочерей посетили в день отравления, скорее всего будут снесены.

Об этом стало известно британскому изданию Mail on Sunday.

Издание сообщило, что дом Скрипаля скорее всего будет полностью снесен, поскольку это экономически выгоднее, чем проверять весь дом на присутствие "Новичка".

Итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill, которые Скрипали посетили за несколько часов до того, как они были найдены без сознания, вероятно также будут снесены.

На этой неделе правительство планирует построить трехметровые заборы вокруг мест, где Скрипали побывали в день отравления, и где ведется расследование. В этих местах продолжают работать следователи. Заборы простоят там как минимум до осени.

Издание также сообщает со ссылкой на источники в службе безопасности, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", использованное для отравления Скрипаля и его дочери, было специально разработано, чтобы время его действия заняло около четырех часов, а их убийцы получили возможность бежать из Великобритании.

По данным источников, россияне разработали "Новичок" менее мощного действия, который поглощается через кожу. Смерть после контакта с веществом должна была наступить примерно за 4 часа. "Новичок" обычно вводится в газовой форме и убивает своих жертв за несколько минут.

Ссылаясь на последние брифинги британских служб безопасности, издание информирует, что "Новичок" применялся в форме прозрачного геля без запаха. Его нанесли на ручку входной двери в дом Скрипаля утром 4 марта.

Издание утверждает, что российские агенты наблюдали за Скрипалем в течение двух недель и решили совершить нападение в воскресенье. Так они хотели избежать возможности того, что к двери прикоснется почтальон или кто-то другой. Если бы это произошло, ручку пришлось бы намазывать гелем еще раз, а это увеличивало бы риск обнаружения убийц.

Источники утверждают, хотя "Новичок", которым отравили Скрипалей, был менее токсичным, то, что жертвы выжили, стало большим разочарованием для Москвы.

Издание также сообщает, что Скрипали, очевидно, сотрудничают со следствием и предоставляют полиции и службам безопасности чрезвычайно важную информацию, которая может привести к выявлению виновных.

Ранее сообщалось, что отравленный в Великобритании бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.

Сергея Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта в британском Солсбери, с тех пор они оба находятся в больнице.

Европейская правда

Темы: Великобритания
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