Ремонт трасс Киев-Одесса и Киев-Чоп закончат в начале мая - Омелян

Ремонт на автомагистралях Киев-Одесса и Киев-Чоп должны завершить в начале мая.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Радио Свобода.

"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить Киев-Одесса и Киев-Чоп (в наиболее проблемном участке через Карпаты) в начале мая. То есть полностью будет восстановлена ​​проездность", - отметил министр.

Чиновник уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте.

"Когда мы говорим о качественном капитальном ремонте, чтобы это было на годы, а не на год, мы начнем работы в этом году и они будут продолжаться еще 2-3 года", - пояснил Омелян.

Он утверждает, что за 5 лет стабильного финансирования Украина будет иметь дороги лучше, чем в Польше до ее вступления в ЕС.

После этого надо искать "инструментарий финансирования" для строительства автобанов, однако это дорогое удовольствие и для государства, и для инвесторов, считает Омелян, называя цифру в 10 миллионов евро за один километр автобана.

Министр также напомнил, что за последние два года в Украине удалось отремонтировать три тысячи километров дорог, а в этом году планируется отремонтировать более 4 тысяч километров автодорог.