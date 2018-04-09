Ремонт трасс Киев-Одесса и Киев-Чоп закончат в начале мая - Омелян
Ремонт на автомагистралях Киев-Одесса и Киев-Чоп должны завершить в начале мая.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Радио Свобода.
"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить Киев-Одесса и Киев-Чоп (в наиболее проблемном участке через Карпаты) в начале мая. То есть полностью будет восстановлена проездность", - отметил министр.
Чиновник уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте.
"Когда мы говорим о качественном капитальном ремонте, чтобы это было на годы, а не на год, мы начнем работы в этом году и они будут продолжаться еще 2-3 года", - пояснил Омелян.
Он утверждает, что за 5 лет стабильного финансирования Украина будет иметь дороги лучше, чем в Польше до ее вступления в ЕС.
После этого надо искать "инструментарий финансирования" для строительства автобанов, однако это дорогое удовольствие и для государства, и для инвесторов, считает Омелян, называя цифру в 10 миллионов евро за один километр автобана.
Министр также напомнил, что за последние два года в Украине удалось отремонтировать три тысячи километров дорог, а в этом году планируется отремонтировать более 4 тысяч километров автодорог.