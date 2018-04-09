Украину впервые пригласили на встречу министров иностранных дел G7

Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран Большой семерки, которая состоится в апреле в Канаде.

Об этом "Европейской правде" стало известно из собственных источников.

Стоит заметить, что в 1994 году в Виннипеге состоялась посвященная Украине ad-hoc встреча министров иностранных дел стран Большой семерки. Однако на полноценном плановом мероприятии стран G7 Украина будет присутствовать впервые.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин был приглашен на встречу письмом от своего коллеги, канадского министра Христи Фриланд. Факт получения приглашения "Европейской правде" подтвердил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

По информации посла, речь идет об участии Украины в outreach session (так называемой ознакомительной сессии) в Торонто 22 апреля. Главной темой встречи станут пути построения более мирного и безопасного мирового будущего.

"Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть мир лицом к миру и международной повестки. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения", - сообщил посол в комментарии "Европейской правде".

Шевченко отметил, что Украина благодарна Канаде как стране, председательствующей в G7, за эту инициативу.

"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки", - добавил дипломат.

Украина надеется, что этот разговор будет продолжен на предстоящем саммите лидеров G7, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа, отметил Шевченко.

Ранее литовский депутат и один из авторов так называемого "плана Маршалла для Украины" Андрюс Кубилюс сообщил, что ожидает обсуждения этого плана на июньском саммите Большой семерки в Канаде.