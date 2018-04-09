Порошенко Германии: "Северный поток-2" – это взятка за лояльность к России

Президент Петр Порошенко предостерег Германию от строительства газопровода "Северный поток-2".

В интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном в понедельник, Порошенко назвал газопровод "чисто политическим проектом, который финансирует Россия", пишет "Немецкая волна".

"Простите за резкие слова, но "Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к России", - заявил украинский президент.

Он назвал Москву "крайне ненадежным партнером" и заявил, что реализация проекта "Северный поток-2" приведет к экономической и энергетической блокаде Украины, нанесет ей "огромный ущерб".

У газопровода нет "экономически оправданной основы", а транзит газа через Украину будет стоить гораздо дешевле и "может быть легко и выгодно модернизирован", уверен Порошенко.

"Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2", - предложил президент.

Он также поблагодарил новое правительство ФРГ и его главу, канцлера Ангелу Меркель за поддержку идеи об отправке на восток Украины миротворческой миссии ООН.

Как сообщалось,27 марта стало известно, что Германия дала разрешение на строительство спорного газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

5 апреля свое разрешение на строительство газопровода в исключительной экономической зоне предоставила Финляндия.

5 апреля Верховная рада Украины призвала иностранные парламенты, правительства и мировую бизнес-общественность не участвовать в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода "Северный поток-2".

6 апреля генеральный директор директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори заявил, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" не способствует диверсификации поставок газа в Европу и не будет поддержан Европейской комиссией.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Порошенко считает "важным символом" упоминание этой инициативы в коалиционном договоре между консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).