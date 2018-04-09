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Порошенко: В вопросе миротворцев ООН на Донбассе есть определенные сдвиги

Понедельник, 9 апреля 2018, 17:04
Порошенко: В вопросе миротворцев ООН на Донбассе есть определенные сдвиги

Украина стремится к введению миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе, и в этом вопросе есть определенные сдвиги.

Об этом в интервью деловой газете Handelsblatt заявил президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Уже есть некоторые подвижки в этом: когда я в 2015 году впервые выступил с требованием к ООН о направлении "голубых касок", все были против, у американских и европейских друзей тоже были сомнения. Во время моей встречи с президентом Трампом в июне 2017 года он подтвердил свою готовность поддержать такую ​​миссию ООН, чтобы освободить часть Украины от российских оккупационных войск", - сказал Порошенко. 

По его словам, есть различия между украинской и российской позициями о внедрении миротворческой миссии.

"Россия стремится разместить "голубые каски" вдоль контактной линии, чтобы они не мешали оккупационным войскам. Это неприемлемо. Позже Россия согласилась на то, чтобы они работали по всей территории, но, по замыслу РФ, они должны сопровождать исключительно наблюдателей СММ ОБСЕ. Мы же хотим, чтобы миротворцы разоружали НВФ, защищали там местных жителей и осуществляли контроль над поступлением и перемещением военной техники. И, конечно, они должны контролировать часть украинского-российской границы, временно неподконтрольной Украине", - отметил Порошенко.

На вопрос, как должны действовать Берлин и Брюссель, президент заявил: "Срочно позаботиться о том, чтобы мы смогли получить мандат СБ ООН и режим тишины".

"Ведь во время продолжающихся вооруженных столкновений миротворцы не смогут там провести дислокацию. И наши западные партнеры и дальше должны осознавать, что санкции являются чрезвычайно эффективным инструментом - только они могут заставить Путина сесть за стол переговоров. Если российская агрессия будет продолжаться, санкции потребуется углубить" , - добавил Порошенко.

Он отметил, что Украина нуждается в единстве и прочности ЕС и солидарности с нашим государством: "Больше всего мы нуждаемся в едином и сильном ЕС, а также в его солидарности с Украиной, а на данном этапе - прежде всего в направлении миротворцев ООН в Украину".

"На востоке Украины не существует никакого замороженного конфликта, а имеет место вооруженная агрессия России против Украины. Путину стоит нам наконец объяснить, почему он до сих пор не позволяет размещения там миротворческой миссии, призванной наконец принести мир", - отметил Порошенко.

Темы: миротворцыДонбассЕСПорошенко
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