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В Петербурге задержали участников акции за флаги Украины и западных стран

Вторник, 1 мая 2018, 16:58

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации задержали 15 активистов, у которых были с собой флаги Украины, Великобритании, США, Финляндии, Израиля, Грузии и Евросоюза, а также ЛГБТ-символика. 

Как сообщает "Бумага", 10 человек на Первомайском шествии задержаны за флаги других государств, трое - за ЛГБТ-символику. 

Полицейские посчитали, что ЛГБТ-флаги не соответствуют заявленной профсоюзами цели шествия.

"Во время демонстрации полиция задержала 15 человек. Десять из них шли в антивоенной колонне с флагами разных государств. Задержаны Владимир Шипицын, Татьяна Сичкарева, Татьяна Бобурина, Наталия Вознесенская (флаги Украины), Вадим Чарушев (флаг Великобритании), Асан Мумджи (флаг США), Ирина Сайконен (флаг Финляндии) Всеволод Нелаев (флаг Израиля), Максим Разметов (флаги Грузии и Евросоюза), Мария Кожеватова (флаг "Яблока" и Украины)", - отмечается в сообщении. 

В сообществе "Демократический Петербург" сообщили, что также в ходе демонстрации была задержана активистка Варвара Михайлова, которая пришла с портретами Владимира Путина. 

Также участие  в Первомайском шествии принимали жители города, выступающие против блокировки Telegram. По данным "Фонтанки", на акцию пришло менее тысячи человек.

Вместе с тем в центре Москвы на первомайской демонстрации задержали 25 человек из колонны "психоактивистов", которые несли плакаты и растяжки о психических расстройствах, сообщает ОВД-Инфо.

 

 

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Темы: Росcиямитинги
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