Британские ВВС присоединятся к патрулированию неба над Черным морем

Командование НАТО дало официальную аккредитацию британским истребителям Eurofighter Typhoon, которые базируются в Румынии, на патрулирование воздушного пространства над Черным морем.

Об этом сообщается на сайте Королевских ВВС Великобритании.

Британские истребители получили аккредитацию на участие в миссии НАТО над Черным морем во время официальной церемонии на авиабазе имени Михаила Когэлничану на юге Румынии.

Фото: raf.mod.uk

"Такие развертывания демонстрируют способность Альянса взаимодействовать, совместно использовать и объединять возможности, а также адаптировать и регулировать наши защитный и сдерживающие позиции", — заявил на церемонии генерал-лейтенант Рубен С. Гарсия Серверт, командующий Центром совместных воздушных операций.

"Такие миссии по охране воздушного пространства дают уверенность, что мы способны быстро и эффективно бороться с любой потенциальной агрессией или угрозой в отношении Альянса или его членов", — подчеркнул посол Великобритании в Румынии Пол Бруммель.