Британские ВВС присоединятся к патрулированию неба над Черным морем

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Среда, 2 мая 2018, 07:12

Командование НАТО дало официальную аккредитацию  британским истребителям Eurofighter Typhoon, которые базируются в Румынии, на патрулирование воздушного пространства над Черным морем.

Об этом сообщается на сайте Королевских ВВС Великобритании.

Британские истребители получили аккредитацию на участие в миссии НАТО над Черным морем во время официальной церемонии на авиабазе имени Михаила Когэлничану на юге Румынии.

 
Фото: raf.mod.uk

"Такие развертывания демонстрируют способность Альянса взаимодействовать, совместно использовать и объединять возможности, а также адаптировать и регулировать наши защитный и  сдерживающие позиции", — заявил на церемонии генерал-лейтенант Рубен С. Гарсия Серверт, командующий Центром совместных воздушных операций.

"Такие миссии по охране воздушного пространства дают уверенность, что мы способны быстро и эффективно бороться с любой потенциальной агрессией или угрозой в отношении Альянса или его членов", — подчеркнул посол Великобритании в Румынии Пол Бруммель.

Темы: Черное море НАТО Великобритания
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