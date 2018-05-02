НАБУ: Из 127 дел, переданных в суд, в трети до сих пор не началось рассмотрение

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что в трети среди 127 дел переданных в суд, рассмотрение по существу до сих пор не началось, а в 48 производствах даже не было подготовительного заседания.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что некоторые дела ждут своей очереди по году-полтора.

"В частности, в объединенному по решению суда делу по факту нанесения ущерба ОАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" уже более 15 месяцев не назначают подготовительное заседание", - пожаловались в Бюро.

Также, по данным ведомства, до сих пор не началось рассмотрение в производстве по обвинению судьи Октябрьского районного суда Днепропетровска.

Сообщается, что обвинительный акт в отношении судьи был направлен еще в январе 2017 года. То есть слушание дела не могут начать уже в течение 14 месяцев.

"В производстве по обвинению 8 участников так называемой "газовой схемы" также в течение длительного времени - 10 месяцев - не может пройти подготовительное заседание. Так, очередное заседание, назначенное на 28 марта, не состоялось в связи с неявкой защитника одного из подозреваемых. Следующее же назначили через полтора месяца - на 16 мая", - добавляют в НАБУ.

В ведомстве отмечают, что пока только в 29 делах от НАБУ и САП приняты судебные решения.

Там уточняют, что большинство судебных решений - это утверждение соглашений о признании виновности со второстепенными участниками коррупционных схем.

Так, в 19 делах вынесен обвинительный приговор, не связанный с лишением свободы.

По состоянию на 31 марта в двух делах к реальному наказанию в виде лишения свободы осуждены трое человек.

В НАБУ отметили, что вынесенные приговоры могут стать основанием для возврата в доход государству средств и имущества, на которые во время досудебного расследования наложен арест.

Поэтому призвали как можно скорее создать в Украине Специализированный антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.