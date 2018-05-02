Генпрокуратура заявляет, что совместно с полицией задержала на взятке в 200 тысяч долларов руководителя и заместителя руководителя Госгеокадастра Украины в Закарпатской области, в Госгеокадастре это опровергают.

О задержании в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"ГПУ совместно с УЗЭ НП задержали на взятке в 200 тысяч долларов руководителя и заместителя руководителя Госгеокадастра Украины в Закарпатской области", - написала она.

ГПУ спільно з УЗЕ НП затримали на хабарі у 200 тис дол керівника та заступника Держгеокадастру України в Закарпатській області. Проводяться першочергові слідчі дії. Деталі згодом — Лариса Сарган (@SarganLarysa) May 2, 2018

Сарган добавила, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Согласно сайту Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области, его возглавляет Светлана Мельничук.

Как сообщила Мельничук "Украинской правде", в ГУ Госгеокадастра действительно проходят обыски, но сама она не задержана, а находится в своем рабочем кабинете и исполняет свои обязанности.

"У нас действительно проходят следственные действия, обыски. Есть информация о вероятном получении взятки работниками Госгеокадастра. Но ни меня, ни руководителей – никого не задерживали. Это просто рабочий процесс, такова процедура в связи с имеющейся информацией", - сказала Мельничук.

Она добавила, что пока неизвестно, кто именно требовал взятку, но заверила, что заинтересована, чтобы это лицо установили и привлекли к ответственности.

"Пока неизвестно, кто что требовал. Продолжаются следственные действия. И следствие докажет, кто виноват в этой ситуации. А сумма в 200 тысяч долларов – это вообще немыслимо. Я в рабочем кабинете. Работаю. Следственные действия продолжаются", - подытожила Мельничук.