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В Одессу не впустили журналистов из Италии, Чехии и России

Среда, 2 мая 2018, 16:59
В Одессу не впустили журналистов из Италии, Чехии и России

Государственная пограничная служба не допустила для въезда в Украину граждан Италии, Чехии и России, которые планировали освещать события 2 мая в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что только 1 мая ГПС не допустила для въезда в Украину пророссийски настроенных лиц - граждан Италии, Чехии и России.

"Двух иностранцев не пропущено через границу в аэропорту "Борисполь" на основании информации, поступившей от других правоохранительных органов. Речь идет о том, не пропущенные граждане Италии и Чехии, которые неправдоподобно освещали события, происходившие в течение последнего периода в Украине", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавляют, что один гражданин Италии под видом фотографа в свое время находился на территории оккупированного Донбасса и неоднократно выступал на так называемом телевидении  "Оплот TV".

"В программах он озвучивал откровенно лживую информацию о ходе событий на Востоке Украины. А не пропущен в Украину гражданин Чехии оказался журналистом политического издания, который также искажал информацию и ложно освещал события, которые происходят в Украине", - отмечают в ГПС.

"Конечно, надеяться на беспристрастность данных" журналистов "во время освещения событий 2 мая в Одессе не стоило", - добавили пограничники.

Также сообщается, что одного гражданина России сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину уже по результатам беседы, поскольку он не смог подтвердить цель своей поездки.

Отмечается, что он прибыл с двумя детьми якобы как представитель фирмы по продаже дизайнерской одежды, а на самом деле оказался политическим обозревателем российского издания.

Все иностранцы возвращены обратными рейсами.

Как сообщалось, 2 мая 2014 года в Одессе произошли события, которые привели сначала к столкновениям и массовым беспорядкам, а затем и к гибели большого количества людей. На этой теме пророссийские силы продолжают спекулировать и дезинформировать мировое сообщество о ходе и причинах тех событий.

Украинская правда
Темы: ОдессаПограничная службаИталияЧехияРосcия
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