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Во время столкновений в Одессе пострадал человек

Среда, 2 мая 2018, 17:37

Во время акций в Одессе, вблизи Куликова поля, где собрались активисты на траурный митинг в память о событиях 2 мая 2014 года, произошла потасовка.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Был один случай в городе, который квалифицируется как нанесение легких телесных повреждений. Лица установлены, задержаны и дают объяснения, но это не на самом Куликовом поле", - пояснил Форостяк.

Он добавил, что пострадавший просто шел на акцию и на него напали.

"Человек отказывается писать обращения в правоохранительные органы, поэтому событие не вносится в ЕРДР", - пояснил он.

Местное издание "Думская" сообщает, что нападение совершили активисты организации "Уличный фронт".

"Михаила Ильина (так зовут пострадавшего) несколько раз ударили в лицо и повредили глаз", - говорится в сообщении.

 
фото "Думская"

Форостяк отметил, что режим усиленной охраны порядка будет продолжаться до 24.00 2 мая, а при необходимости и дольше.

Порядок в Одессе обеспечивает около 2,5 тысячи правоохранителей.

Позже полиция задержала мужчину, у которого нашли предмет, похожий на гранату. Мужчину задержали недалеко от маршрута следования колонны марша "Украинского порядка".

Как сообщалось, 2 мая 2014 в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств по различным фактам. Наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Одессаполиция
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