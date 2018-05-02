Чешскому журналисту запретили въезд в Украину на 5 лет

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Среда, 2 мая 2018, 20:07

Служба безопасности Украины запретила до 2020 года въезд в страну журналисту чешского издание Parlamentni Listy Яну Рыхетски.

Об этом пишет Parlamentnilisty.cz, передает "Европейская правда"

Рыхетски прилетел в Украину 1 мая с целью освещения годовщины одесской трагедии, однако пограничники не пропустили его в страну, ссылаясь на запрет СБУ.

 

Проведя ночь в аэропорту Киева, он бесплатно вернулся в Чехию.

"Пограничники действовали корректно и даже предложили мне комнату отдыха для инвалидов, но я никак не мог уснуть", - заявил Рыхетски.

По его словам, украинские служащие поинтересовались, действительно ли он является автором книги о чехословацких легионерах в России, на что получили утвердительный ответ.

Вместе с тем он сказал, что писал на тему войны на Донбассе и проблемы русинов Закарпатья.

"Я также посещал Луганск, после чего описал там ситуацию в своем издании", - добавил журналист, пишет ТАСС.

В течение только 1 мая Государственная пограничная служба не допустила въезда в Украину пророссийски настроенных лиц – граждан Италии, Чехии и России, которые направлялись освещать события 2 мая в Одессе.

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