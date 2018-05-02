Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чешскому журналисту запретили въезд в Украину на 5 лет

Среда, 2 мая 2018, 20:07

Служба безопасности Украины запретила до 2020 года въезд в страну журналисту чешского издание Parlamentni Listy Яну Рыхетски.

Об этом пишет Parlamentnilisty.cz, передает "Европейская правда"

Рыхетски прилетел в Украину 1 мая с целью освещения годовщины одесской трагедии, однако пограничники не пропустили его в страну, ссылаясь на запрет СБУ.

 

Проведя ночь в аэропорту Киева, он бесплатно вернулся в Чехию.

"Пограничники действовали корректно и даже предложили мне комнату отдыха для инвалидов, но я никак не мог уснуть", - заявил Рыхетски.

По его словам, украинские служащие поинтересовались, действительно ли он является автором книги о чехословацких легионерах в России, на что получили утвердительный ответ.

Вместе с тем он сказал, что писал на тему войны на Донбассе и проблемы русинов Закарпатья.

"Я также посещал Луганск, после чего описал там ситуацию в своем издании", - добавил журналист, пишет ТАСС.

В течение только 1 мая Государственная пограничная служба не допустила въезда в Украину пророссийски настроенных лиц – граждан Италии, Чехии и России, которые направлялись освещать события 2 мая в Одессе.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: