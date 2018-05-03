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Конгрессмены выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Четверг, 3 мая 2018, 00:43

Президента США Дональда Трампа формально номинировали на Нобелевскую премию мира за усилия, направленные на налаживание отношений с Северной Кореей.

Об этом сообщает Fox News.

Соответствующее письмо-обращение в Норвежский комитет премии отправили конгрессмены-республиканцы.

Письмо по инициативе Люка Мессера подписали всего 18 конгрессменов.

"Мы, члены Конгресса США, нижеподписавшиеся, с уважением номинируем президента Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира в 2019 году, признавая его усилия по прекращению Корейской войны, денуклеаризации Корейского полуострова, а также привнесения мира в регион", - говорится в документе .

"С самого начала президент Трамп неутомимо работал над тем, чтобы применить максимальное давление на Северную Корею с целью прекращения ее незаконной программы вооружений и создания мира в этом регионе", - заявили республиканцы.

"Администрация президента США успешно объединила международное сообщество, в том числе, чтобы применить одни из самых мощных санкций в истории против северокорейского режима", - подчеркнули в письме.

"Сейчас мы видим больший прогресс в вопросе Северной Кореи, чем в течение всего срока президентства Обамы. И это прямое следствие несгибаемого лидерства президента Трампа в мире", - заявил Мессер.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что глава США Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира за усилия по прекращению противостояния с Северной Кореей.

Трамп готовится к собственному саммиту с Ким Чен Ыном, который, по его словам, состоится в ближайшие три-четыре недели.

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Темы: ТрампСША
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