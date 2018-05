Конгрессмены выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Президента США Дональда Трампа формально номинировали на Нобелевскую премию мира за усилия, направленные на налаживание отношений с Северной Кореей.

Об этом сообщает Fox News.

Соответствующее письмо-обращение в Норвежский комитет премии отправили конгрессмены-республиканцы.

Письмо по инициативе Люка Мессера подписали всего 18 конгрессменов.

"Мы, члены Конгресса США, нижеподписавшиеся, с уважением номинируем президента Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира в 2019 году, признавая его усилия по прекращению Корейской войны, денуклеаризации Корейского полуострова, а также привнесения мира в регион", - говорится в документе .

"С самого начала президент Трамп неутомимо работал над тем, чтобы применить максимальное давление на Северную Корею с целью прекращения ее незаконной программы вооружений и создания мира в этом регионе", - заявили республиканцы.

"Администрация президента США успешно объединила международное сообщество, в том числе, чтобы применить одни из самых мощных санкций в истории против северокорейского режима", - подчеркнули в письме.

"Сейчас мы видим больший прогресс в вопросе Северной Кореи, чем в течение всего срока президентства Обамы. И это прямое следствие несгибаемого лидерства президента Трампа в мире", - заявил Мессер.

Today, 17 of my House colleagues joined me in nominating @realDonaldTrump for the 2019 Nobel Peace Prize. pic.twitter.com/TJpJKW9JGH