ФСБ начала осматривать суда, следующие в Украину

ФСБ РФ начала останавливать и осматривать невоенные суда, следующие в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра. Суда, начиная с 30 апреля, оккупанты останавливают ежедневно для осмотра и идентификации суднокоманды", - говорится в сообщении.

30 апреля пограничный сторожевой корабль ФСБ РФ остановил теплоход (в суднокоманде - граждане Турции, Грузии, Египта, Нигерии), следовавший по маршруту Греция (Чиос) - Украина (Мариуполь).

"Оккупантами был осуществлен осмотр судна и проведена идентификация членов суднокоманды. Замечаний со стороны оккупантов не последовало", - отмечают в Госпогранслужбе.

В тот же день так же остановили теплоход, следовавший по маршруту Израиль (Ашдод) - Украина (Мариуполь), а его суднокоманда состояла из украинцев. На следующий день представители РФ остановили теплоход под флагом Болгарии (среди экипажа - граждане Болгарии), следовавший по маршруту Италия (Ногаро) - Украина (Мариуполь).

Кроме того, по информации ведомства, некоторые суда проверяют по несколько раз.

"Так, во время оформления теплохода под флагом Мальты (среди экипажа: 16 граждан Украины и 2 гражданина Турции), направляющегося по маршруту Италия (Монфальконе) - Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено таким же образом, а уже во время следования судна рекомендованным курсом в Азовском море по траверзу Бердянской Косы оно снова был остановлено оккупантами для повторного осмотра и идентификации членов суднокоманды", - рассказывают в ГПСУ.

До этого представители РФ остановили судно под флагом Панамы (судокоманда в составе граждан Турции и Грузии), которое следовало по маршруту Италия (Маргера) - Украина (Мариуполь).

"Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины", - подытожили в Госпогранслужбе.