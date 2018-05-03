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Температура в Киеве превысила все рекорды

Четверг, 3 мая 2018, 13:38

В Киеве 2 мая зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30°С.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории.

"В связи с этим среднесуточная температура также превысила на 0,1°С предварительное историческое значение того же 1934 года. Она составила + 22,8°С, что на 10,6°С выше климатической нормы для этой даты", - говорится в сообщении.

В обсерватории предполагают, что 3 мая может быть побитым рекорд максимальной температуры воздуха + 28,8°С, который зафиксировали в 1934 году.

Украинская правда
Темы: Киевпогода
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