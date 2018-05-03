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В Германии началось строительство "Северного потока – 2"

Четверг, 3 мая 2018, 14:26

В немецком Лубмине началось строительство газовой приемной станции в рамках проекта газопровода "Северный поток – 2".

Об этом заявил представитель Nord Stream, дочерней компании российского газового монополиста "Газпром", передает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

По его словам, рабочие начали закладывать фундамент для станции приема газа и технического здания для дальнейших работ. Строительство проведут на площади около шести гектаров.

С конца 2019 года газотранспортный коридор должен транспортировать около 55 млрд. кубометров российского природного газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Кроме Германии, Финляндия одобрила строительство газопровода, длина которого составит 1200 километров. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера.

Украинская правда

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Темы: газГазпромНефтегазГермания
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