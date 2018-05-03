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На арсенале в Балаклее произошел пожар, слышны взрывы

Четверг, 3 мая 2018, 14:46
На арсенале в Балаклее произошел пожар, слышны взрывы

В Балаклее Харьковской области произошел пожар на военной базе после планового подрыва снарядов.

Об этом сообщает пользователь Слобожанин в Twitter.

"В Балаклее снова слышны взрывы. Возможно, горит военная база. Говорят, что о взрывах предупреждали. Паники как таковой на улице не видно, но 80% людей на телефонах", - сообщил он.

Он добавил, что после планового подрыва боеприпасов произошла неконтролируемая  цепь взрывов и произошло возгорание.

В Минобороны заявили, что в Балаклее загорелась сухая трава на бывшей территории арсенала.

"В результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65 арсенала, где продолжались работы по очистке и разминирования остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в комментарии "112 Украина" руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник подтвердил, что в результате возгорания в Балаклее произошли одиночные взрывы снарядов.

В ведомстве добавили, что к локализации пожара "привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения".

"Личный состав, который привлекался к работам по разминированию - эвакуирован", - добавили в Минобороны.

Относительно эвакуации местного населения информации не было, но в пресс-службе добавили, что "военнослужащие принимают меры для обеспечения безопасности местных жителей".

В прошлом году в Балаклее произошла серия взрывов на складах хранения боеприпасов, расположенных недалеко от города.

Тогда была объявлена ​​эвакуация жителей из 5-километровой зоны.

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Украинская правда
Темы: Минобороны
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