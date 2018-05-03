Люди начали выезжать из Балаклеи из-за взрывов на арсенале – СМИ

В городе Балаклея эвакуируют людей из домов, расположенных близко к пожару на территории склада военного оружия.

Как сообщил Телеканалу ОТБ мэр города Балаклея Иван Столбовой, в четверг в Балаклее проходили плановые подрывы снарядов, которые нельзя было вывезти с арсенала.

"А сейчас началось в районе арсенала в двух местах возгорание, что привело к (детонации) тех снарядов, которые лежали в части территории", – цитирует его телеканал в Facebook.

"Поэтому сейчас те дома, которые находятся в непосредственной близости – людей эвакуируют. Детей забираем из школ ...", – сказал руководитель города.

Некоторые СМИ сообщают об эвакуации порядка 1500 человек.

Розпочалася часткова евакуація жителів прилеглих до арсеналу вулиць. За словами міського голови Балаклії, мова йде про евакуацію близько 1500 людей. Повідомляє @5channel — @XAPKIB (@XAPKIB) May 3, 2018

В то же время, местный житель Сергей Черепаха, который до недавнего времени возглавлял Балаклейский районный отдел ГУ ГСЧС и сейчас находится в районе событий, сказал: "Нет угрозы жизни людей, кроме тех, которые работают на тушении пожара. Это воинская часть и служба спасателей".

"За рамки территории арсенала ни один снаряд не попадает. За рамками периметра военной базы, части, пожар не зарегистрирован. Происходят одиночные взрывы тех боеприпасов, которые остались в бурьяне с прошлого года, на территории базы", – уточнил он.

Сергей Черепаха отметил: "Люди эвакуируются сами, по желанию. А общей эвакуации населения не объявлено"

Разрушений, раненых, по его данным, нет.

"Прогнозов нет, все зависит от направления ветра. Очаги небольшие, большое задымление, сухая трава", – отметил бывший спасатель.

Пресс-секретарь Балаклейского отдела полиции Виктория Люта также сказала: "Эвакуации нет. Был только один длинный сигнал – "внимание". Все".

"Эвакуация будет, если будет три коротких сигнала. Их не было. На данный момент эвакуации нет. Это просто паника в связи с предыдущими событиями. Паника – да. Все разъезжаются", – заявила она.







"Я как раз перекрываю город. Мы выпускаем всех, и не впускаем никого, кроме бронемашин и техмашин. Ну, и в некоторых исключениях людей, которые едут за родственниками", – добавил Люта.



Для перекриття доріг у Балаклії задіяні сили місцевої поліції, розставлені блокпости на під’їзді до військового містечка, повідомляє @NPU_GOV_UA pic.twitter.com/Vn2gwKOqLm — @XAPKIB (@XAPKIB) May 3, 2018

Год назад на Балаклее уже взрывались снаряды в результате пожара, который тушили не менее трех дней и последствия которого преодолевают до сих пор.

Читайте также: На пороховой бочке. Когда и почему в Украине взрывались армейские склады



Город грехов. Как "пилят" бюджет во взорванной Балаклее