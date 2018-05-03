Люди начали выезжать из Балаклеи из-за взрывов на арсенале – СМИ

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Четверг, 3 мая 2018, 15:43

В городе Балаклея эвакуируют людей из домов, расположенных близко к пожару на территории склада военного оружия.

Как сообщил Телеканалу ОТБ мэр города Балаклея Иван Столбовой, в четверг в Балаклее проходили плановые подрывы снарядов, которые нельзя было вывезти с арсенала.

"А сейчас началось в районе арсенала в двух местах возгорание, что привело к (детонации) тех снарядов, которые лежали в части территории", – цитирует его телеканал в Facebook.

"Поэтому сейчас те дома, которые находятся в непосредственной близости – людей эвакуируют. Детей забираем из школ ...", – сказал руководитель города.

Некоторые СМИ сообщают об эвакуации порядка 1500 человек.

В то же время, местный житель Сергей Черепаха, который до недавнего времени возглавлял Балаклейский районный отдел ГУ ГСЧС и сейчас находится в районе событий, сказал: "Нет угрозы жизни людей, кроме тех, которые работают на тушении пожара. Это воинская часть и служба спасателей".

"За рамки территории арсенала ни один снаряд не попадает. За рамками периметра военной базы, части, пожар не зарегистрирован. Происходят одиночные взрывы тех боеприпасов, которые остались в бурьяне с прошлого года, на территории базы", – уточнил он.

Сергей Черепаха отметил: "Люди эвакуируются сами, по желанию. А общей эвакуации населения не объявлено"

Разрушений, раненых, по его данным, нет.

"Прогнозов нет, все зависит от направления ветра. Очаги небольшие, большое задымление, сухая трава", – отметил бывший спасатель.

Пресс-секретарь Балаклейского отдела полиции Виктория Люта также сказала: "Эвакуации нет. Был только один длинный сигнал – "внимание". Все".

"Эвакуация будет, если будет три коротких сигнала. Их не было. На данный момент эвакуации нет. Это просто паника в связи с предыдущими событиями. Паника – да. Все разъезжаются", – заявила она.

"Я как раз перекрываю город. Мы выпускаем всех, и не впускаем никого, кроме бронемашин и техмашин. Ну, и в некоторых исключениях людей, которые едут за родственниками", – добавил Люта.



Год назад на Балаклее уже взрывались снаряды в результате пожара, который тушили не менее трех дней и последствия которого преодолевают до сих пор.

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Темы: Харьковская область оружие пожар
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