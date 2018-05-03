КНДР начала демонтировать оборудование на ядерном полигоне

В Северной Корее начались работы по демонтажу оборудования на ядерном полигоне Пхунгэри.

Об этом сообщает KBS со ссылкой на источники в военных кругах США и Южной Кореи.

По словам собеседника, военные КНДР начали демонтировать кабели из тоннелей на полигоне. Другой источник отметил, что кабели с 3-го тоннеля были удалены, а персонал и оборудование были замечены у входа в тоннель.

Напомним, лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.

Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ожидается, что следующей исторической встречей станет встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Ее проведение запланировано на май-июнь.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия, в 2003 году. США настаивают, что Северная Корея должна сделать первые шаги по ядерному разоружению.

Ким Чен Ын пообещал, что полигон для проведения ядерных испытаний в его стране будет закрыт уже в мае.

"Европейская правда"