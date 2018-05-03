Порошенко поселит дома гостей во время финала Лиги чемпионов по футболу

Президент Петр Порошенко заявил, что поскольку все гостиницы в Киеве уже забронированы, то некоторых гостей во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов по футболу, 26 мая, вынужден пригласить к себе домой.

Об этом он сказал во время встречи с исполнительным директором UEFA Events SA Мартином Калленом.

"На сегодняшний день нельзя найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей я буду селить у себя дома. Такой уровень ажиотажа, такой уровень популярности", - сообщил Порошенко.

Он отметил, что в Украине серьезно отнеслась к подготовке проведения финальных матчей. В частности, был принят ряд законодательных актов относительно необходимого налогового и таможенного режима.

Также президент добавил, что парламент принял необходимые изменения в бюджет и более 100 миллионов гривен были направлены на подготовку спортивных объектов.

По словам Порошенко, Украина "умеет организовывать праздники и умеет принимать своих друзей, гостей и туристов".