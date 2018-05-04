Глава Европарламента выступил за создание единой армии ЕС

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Пятница, 4 мая 2018, 00:44

Председатель Европарламента Антонио Таяни считает необходимым создать единую армию Евросоюза.

Об этом он заявил в интервью изданию Spiegel Online, пишет DW.com.

Евросоюзу в долгосрочной перспективе нужна единая армия, это позволит ЕС сэкономить и стать активнее на международной арене, убежден глава Европарламента.

"Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия", - подчеркнул Таяни.

Единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии, объяснил он. По словам главы Европарламента, сейчас в ЕС есть 28 армий, которые "делают более или менее одно и то же".

При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть "активнее и сильнее на международной арене", убежден глава Европарламента.

Как сообщалось, Евросоюз объявил о планах  выделить около 20 млрд. евро на оборону в рамках нового долгосрочного бюджета на 2021-2027 годы.

Из них 13 млрд евро - перейдет в Европейский фонд обороны, созданный в июне прошлого года. Фонд получит 4,1 миллиарда евро на исследования в области обороны, сосредоточивая внимание на возникающих угрозах и будущих угрозах безопасности - например, исследования по робототехнике и создание беспилотников.

Еще 8,9 млрд евро помогут странам-членам ЕС сотрудничать в производстве крупной военной техники, такой как танки и вертолеты.

Только три члена ЕС отказались подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны - Дания и Мальта, а также Великобритания, которая выйдет из ЕС в следующем году.

Темы: ЕС Вооруженные силы Европарламент
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