Британия планирует создать альянс союзников для давления на РФ

Великобритания воспользуется рядом международных встреч на высшем уровне, чтобы призвать к комплексной стратегии борьбы с российской дезинформацией и требовать пересмотра традиционного дипломатического диалога с Москвой.

Об этом пишет The Guardian.

Британские дипломаты планируют использовать в этом году четыре крупных саммита - G7, G20, НАТО и ЕС, чтобы попытаться углубить союз против России, построенный министерством иностранных дел после отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Министр иностранных дел воспринимает ответ России на (обвинения) Думу и Солсбери как поворотный момент и считает, что международная сообщество должно делать больше", - сказал изданию чиновник в правительстве.

"Области, в которых Великобритания, скорее всего, будет двигаться - противодействие российской дезинформации и поиск механизма для привлечения у ответственности за использование химического оружия", - сообщил источник.

Бывшие чиновники из Министерства иностранных дел признают, что нежелание привлекать к ответственности Россию когда-то пронизывало британское дипломатическое мышление, но после отравления Скрипаля и его дочери Юлии эта позиция испаряется.

Возник межпартийный альянс в парламенте, который больше не рассматривает вопрос российской коррупции через призму финансов, а вместо этого считает угрозой безопасности и внешней политики, требующей новых санкций, даже если это нанесет кратковременный экономический ущерб Великобритании.

Утверждается, что принятие в парламете закона "О санкциях и борьбе с отмыванием денег", включая "поправку Магнитского" дает Великобритании моральное право призывать колебающиеся страны присоединиться к международному альянсу.

Великобритания утверждает, что российские опровержения в отношении Солсбери и Думы показывают, что государство не заинтересовано в сотрудничестве, чтобы достичь общего понимания истины, но вместо этого использует оба эпизода, чтобы систематически пытаться разделить западные общества и посеять сомнения.