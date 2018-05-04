Соратники Саакашвили под СБУ требуют прекратить обыски

Немногочисленный митинг активистов партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили проходит у здания Службы безопасности Украины в центре Киева.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 11:20 в акции участвуют 50-70 человек.

Участники митинга пришли на акцию с партийной символикой – флагами движения и с плакатами: "Судьи, куда исчезла ваша честь?", "Стоп политическим репрессиям", "СБУ, руки прочь от "Руха новых сил".





Участники акции требуют прекратить обыски и задержания представителей "Руха новых сил".



"Больше чем 150 обысков провели по всей Украине в ячейках "Руха новых сил", – отметил один из лидеров партии Давид Сакварелидзе в ходе митинга.



По его словам, обыски не дали никаких результатов – ничего, что бы могло скомпрометировать политическую силу, найдено не было.