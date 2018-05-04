В Никополе стреляли на сессии горсовета
Депутат Никопольского городского совета Александр Рыбаков стрелял во время засыдания 4 мая после того, как протестующие надели ему на голову пакет с кефиром.
Об этом сообщает nikopolnews.net .
4 мая на внеочередной сессии горсовета планировали рассмотреть те вопросы, которые не удалось рассмотреть на очередной сессии 27 апреля, которую сорвали из-за отказа депутатов рассматривать состав избранного недавно Общественного совета.
Теперь активисты тоже пришли в сессионный зал.
Когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора". В зале начались потасовки.
Затем активисты взобрались на трибуну и заблокировали городского голову.
"По словам очевидцев, протестующие надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой. После этого прозвучали два выстрела. По словам все тех же очевидцев, один - в потолок, второй - в сторону активистов", – сообщает издание.
"Стрелял из пистолета депутат Рыбаков – это нам подтвердил начальник полиции Евгений Кравцов и это видно на фото", – информирует Nikopolnews
"К счастью, никто не пострадал. В стене и потолке остались следы от пуль", – добавляет издание
В зале и на улице перед исполкомом собралось много полиции.