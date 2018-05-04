Выдворенный из Украины Шувалов судится с Миграционной службой

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Пятница, 4 мая 2018, 13:42

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску выдворенного за пределы Украины фактического руководителя информслужбы телеканала "Интер" политтехнолога Игоря Шувалова к Государственной миграционной службе.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу суда, передает в пятницу портал "Судебная власть".

Отмечается, что истец просит суд признать противоправным и отменить решение директора Департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства ГМСУ о запрете въезда в Украину сроком на 5 лет гражданину Российской Федерации Игорю Шувалову.

Судебное заседание назначено на 18 мая.

Будучи гражданином России, Шувалов ведет активную деятельность в Украине еще со времен второго президента Украины Леонида Кучмы, когда работал на голову его администрации Виктора Медведчука.

Шувалова фактически считали ответственным за информационную политику режима Януковича.

В мае 2017 года украинские пограничники выдворили Шувалова за пределы Украины с запретом въезда сроком на 5 лет.

Украинская правда
Темы: политтехнологи Росcия суд
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