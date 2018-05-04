В ФСБ заявляют о задержании украинских рыбаков у берегов Крыма

Российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно западнее мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщает 4 мая пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Крыму, отмечает издание "Крым. Реалии".

"Задержано украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки – город Очаков, Украина)", – говорится в сообщении.

По словам российских силовиков, судно задержали за незаконный промысел камбалы-калкана.

В ФСБ утверждают, что в ходе проверочных мероприятий изъяты незаконные орудия лова – несколько километров сетей, судно и экипаж из пяти граждан Украины доставлены в Крым "для проведения процессуальных действий".