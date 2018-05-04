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В ФСБ заявляют о задержании украинских рыбаков у берегов Крыма

Пятница, 4 мая 2018, 13:57

Российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно западнее мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщает 4 мая пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Крыму, отмечает издание "Крым. Реалии".

"Задержано украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки – город Очаков, Украина)", – говорится в сообщении.

По словам российских силовиков, судно задержали за незаконный промысел камбалы-калкана.

В ФСБ утверждают, что в ходе проверочных мероприятий изъяты незаконные орудия лова – несколько километров сетей, судно и экипаж из пяти граждан Украины доставлены в Крым "для проведения процессуальных действий".

В Государственной пограничной службе Украины отмечают, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны.

"Это небольшой рыболовецкий баркас, на борту которого находилось 5 моряков. Судно было оформлено на вылов рыбы согласно установленному порядку. Оно имело необходимые разрешительные документы, но на вылов рыбы в пределах территориального моря или 12-мильной морской зоны. То есть судно не оформлялось на выход за пределы государственной границы Украины", - рассказал в эфире 112 канала представитель ГПСУ Олег Слободян.

"Сказать, каким образом судно оказалось в той зоне, которую мы считаем временно аннексированной Россией, пока сложно. Скорее всего, капитан судна нарушил границу и отправился туда, где, по его мнению, будет лучше вылов и пренебрег рисками быть задержанными силами странами оккупанта", - предположил он.

По словам Слободяна, ГПСУ еще изучает все обстоятельства этого инцидента, но о местонахождении украинских моряков информации нет, поскольку служба не контактирует с представителями государства-оккупанта.

Темы: Крымправа человека
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