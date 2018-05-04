Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Атмосферный фронт несет долгожданную прохладу – синоптики

Пятница, 4 мая 2018, 14:30
Атмосферный фронт несет долгожданную прохладу – синоптики

В ближайшие сутки атмосферный фронт из Центральной Европы принесет в западные области Украины прохладу и кратковременные дожди.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

В то же время, остальная территория Украины останется в сухой и жаркой воздушной массе с температурой значительно выше климатической нормы для этого периода.

Так в западных областях днем и в Житомирской области местами кратковременный дождь, отдельные грозы, при грозах порывы ветра 15-18 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, в Сумской, Луганской области и в горных районах местами 7-10°; днем 27-32°, на западе Украины и побережье морей 20-26°, на высокогорье Карпат 15-18°.

В Киеве 5 мая – без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 мая самая высокая температура днем была 28,4 в 1954г., самая низкая ночью -0,7 в 1908г.

На 6 мая синоптики прогнозируют в центральных, северных, Одесской, Николаевской областях, ночью и в Прикарпатье местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 17-22°, на Закарпатье до 25°; на остальной территории ночью 11-17°, днем 25-30°, в северных, Винницкой и Черкасской областях 19-24°.

В Киеве – местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 21-23°.

4 мая на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 17-23°; в Днепре возле Киева 18°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
Все новости...
Реклама: