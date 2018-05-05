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На шахте "Золотое" произошел прорыв воды, есть угроза затопления - МТОТ

Суббота, 5 мая 2018, 05:15

На шахте "Золотое" в Луганской области произошел прорыв шахтных вод, вследствие чего приток воды увеличился до 2 тыс. кубометров в час.

Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

На шахте остановлены работы по добыче угля и прекращено прохождение горных выработок.

"Имеющихся мощностей шахты "Золотое" не хватает для откачки такого объема воды, из-за чего уровень затопления продолжает расти", - говорится в сообщении.

"На шахте ввели в действие план ликвидации аварии и установили круглосуточное дежурство старшего руководства шахты. Сотрудники работают над ускорением закупки оборудования для усиления водоотливного комплекса шахты", - отметили в МТОТ.

Причиной увеличения объемов поступающей воды считают прорыв воды из затопленных шахт "Родина" и "Первомайская", которые расположены на оккупированной части Луганской области и гидрологически связаны с шахтой "Золотое".

"Украинская правда" в Threads

Темы: шахтыЛуганская область
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