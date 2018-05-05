В РФ проходят акции протеста против Путина "Он нам не царь"

В России проходят митинги и шествия "Он нам не царь", приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Во многих городах мероприятия, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, не согласованы с властями.

Акции протеста "Он нам не царь" начались с дальневосточного региона.

На митинге во Владивостоке основной месседж - "хватит терпеть Путина ещё шесть лет или сколько он там себе нарисует", в Хабаровске - "Долой царя, долой царя!".

Также акции проходят в Томске, Красноярске (там участники митинга устроили стихийное шествие), Тюмени, Пензе, Южно-Сахалинске.

Вместе с тем в Москве во время проведения акции власти решили провести на Дворцовой площади репетицию парада, который состоится 9 мая. Решение было принято 4 мая во второй половине дня, до этого репетиции были назначены только на 4 и 7 мая. Митинг намечен на 14:00 по местному времени.

Акция в Южно-Сахалинске Акция в Хабаровске Акция в Омске Акция в Красноярске

Как сообщает Эхо Москвы, накануне в разных регионах РФ сообщалось о задержании сторонников Навального.

В частности, в Тамбове полицейские забрали в отделение полиции помощника координатора местного штаба оппозиционера, в Рязани – активиста, распространявшего листовки об акции. Также стало известно о задержании активистов в Красноярске, Краснодаре и Петербурге.

5 мая также сообщается о задержаниях: "В Барнауле власти привезли в гайд-парк детей и заявили, что наш митинг мешает детям. Воспользовались детьми, чтобы задержать координатора штаба и его заместителя", сообщили в штабе Навального.

Также отмечается, что в Красноярске после митинга люди провели шествие, от 15 до 50 человек, по разным данным, были задержаны.

Координатора штаба акции в Томске Ксению Фадееву задержали во время акции "Он нам не царь", отмечается, что ее проведение в центре города власти пытались предотвратить.