В РФ проходят акции протеста против Путина "Он нам не царь"

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Суббота, 5 мая 2018, 11:40

В России проходят митинги и шествия "Он нам не царь", приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Во многих городах мероприятия, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, не согласованы с властями. 

Акции протеста "Он нам не царь" начались с дальневосточного региона.

На митинге во Владивостоке основной месседж - "хватит терпеть Путина ещё шесть лет или сколько он там себе нарисует", в Хабаровске - "Долой царя, долой царя!".

Также акции проходят в Томске, Красноярске (там участники митинга устроили стихийное шествие), Тюмени, Пензе, Южно-Сахалинске. 

Вместе с тем в Москве во время проведения акции власти решили провести на Дворцовой площади репетицию парада, который состоится 9 мая. Решение было принято 4 мая во второй половине дня, до этого репетиции были назначены только на 4 и 7 мая. Митинг намечен на 14:00 по местному времени. 

 
Акция в Южно-Сахалинске
Акция в Хабаровске
Акция в Хабаровске
Акция в Омске
Акция в Омске
Акция в Красноярске
Акция в Красноярске

Как сообщает Эхо Москвы, накануне в разных регионах РФ сообщалось о задержании сторонников Навального.

В частности, в Тамбове полицейские забрали в отделение полиции помощника координатора местного штаба оппозиционера, в Рязани – активиста, распространявшего листовки об акции. Также стало известно о задержании активистов в Красноярске, Краснодаре и Петербурге. 

5 мая также сообщается о задержаниях: "В Барнауле власти привезли в гайд-парк детей и заявили, что наш митинг мешает детям. Воспользовались детьми, чтобы задержать координатора штаба и его заместителя", сообщили в штабе Навального. 

Также отмечается, что в Красноярске после митинга люди провели шествие, от 15 до 50 человек, по разным данным, были задержаны. 

Координатора штаба акции в Томске Ксению Фадееву задержали во время акции "Он нам не царь", отмечается, что ее проведение в центре города власти пытались предотвратить.

Украинская правда
Темы: Путин митинги Росcия
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