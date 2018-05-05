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На Черниговщине солдат погиб на полигоне из-за наезда БМП

Суббота, 5 мая 2018, 16:52

На полигоне пгт Гончаровское Черниговской области солдат-контрактник погиб в результате наезда БМП.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, 4 мая около 17:00 на общевоинском полигоне военнослужащий по контракту механик-водитель одной из воинских частей, находясь за рулем БМП, совершил наезд на солдата-контрактника - военнослужащего своей же военной части, 1996 г.р.

В результате наезда последний погиб на месте.

Во время проведения первоочередных следственных действий установлено, что оба военнослужащие остались после проведения бригадных тактических учений вблизи тактического поля общевоинского полигона с целью проведения ремонта двух боевых машин пехоты.

"Грубо нарушая уставы Вооруженных сил Украины, перед проведением ремонтных работ оба контрактники приобрели в ближайшем поселке алкогольные напитки, которые и приняли на месте трагедии", - сообщили в прокуратуре.

Виновник трагедии, закончив ремонт, решил подъехать к другой БМП с целью взятия ее на буксир. Однако он не заметил потерпевшего, который лег отдыхать вблизи второй БМП, и совершил наезд на него, в результате чего последний получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Состояние алкогольного опьянения виновника трагедии составляет 0,44 промилле.

По факту гибели военнослужащего Черниговским районным отделением полиции ГУНП в Черниговской области зарегистрировано уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины.

Ч. 1 ст. 415 УК Украины, "нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего", наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Темы: Вооруженные силы
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