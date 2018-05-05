В Киевской области СБУ поймала на взятке своего же сотрудника

Сотрудники Управления внутренней безопасности и Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством прокуратуры задержали на взятке оперуполномоченного одного из подразделений Службы в Киевской области.

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники спецслужбы установили, что сотрудник Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области требовал пять тысяч долларов от директора одного из дошкольных учреждений региона.

Он вытребовал у чиновника документацию на проведение в заведении ремонтных работ. Несмотря на отсутствие нарушений, взяточник обещал "найти" их в случае неуплаты денег.

Фото пресс-службы СБУ

Майор также планировал "завести" в детский сад поставщика продуктов питания, продукция которого не соответствовала установленным нормам.

Правоохранители задержали оперуполномоченного в одном из райцентров Киевской области после получения второй части взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Кроме того, пресс-служба СБУ сообщает, что в Кропивницком сотрудники Службы разоблачили на взятке старшего оперуполномоченного управления защиты экономики в Кировоградской области Национальной полиции.

Правоохранители установили, что майор полиции требовал от руководителя одного из фермерских хозяйств двадцать тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности за подделку документов.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центральной части города после передачи посреднику части неправомерной выгоды в размере двенадцать тысяч американских долларов.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения.